Pará decreta e transfere feriado do servidor para novembro

Governador do Pará, Helder Barbalho (MDB) decretou mudança na data alusiva ao Dia do Servidor Público. | Foto:Reprodução.

Tradicionalmente celebrado em 28 de outubro, Dia do Servidor Público foi transferido para 14 de novembro, proporcionando feriadão entre os dias 12 e 15 do mês que vem; veja!

Feriados são uma “mão na roda” para quem acha que o final de semana é muito curto para unir descanso, lazer e dedicação para afazeres pessoais. Melhor ainda quando o feriado pode ser “emendado” ao final de semana, fazendo com que o período de folga seja extendido, criando a oportunidade de se programar para outras opções.

O governador Helder Barbalho (MDB) publicou um decreto no Diário Oficial do Estado (DOE) desta sexta-feira (21) onde propõe a transferência da data em comemoração ao Dia do Servidor Público de 28 de outubro (sexta) para 14 de novembro (segunda).

A mudança visa proporcionar um feriado prolongado, unindo a data em alusão ao funcionalismo público com o Dia da Proclamação da República, celebrado em 15 de novembro, uma terça-feira.

Desta forma, na próxima sexta, o expediente nas repartições públicas estaduais, que seria suspenso por conta do Dia do Servidor Público, será normal.

“Considerando a necessidade organizar e disciplinar o funcionamento dos órgãos e entidades integrantes da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo Estadual, em função do Dia do Servidor Público, comemorado em 28 de outubro, data consagrada àqueles que atuam em prol da causa pública, resolve transferir de 28 de outubro para 14 de novembro de 2022, as comemorações alusivas ao Dia do Servidor Público. O expediente de trabalho será normal no dia 28 de outubro do corrente ano”, diz um trecho do decreto. (Com informações do DOL).

Jornal Folha do Progresso em 21/10/2022/17:07:48

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...