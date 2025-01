INSS: Aposentados começam a receber pagamentos com reajuste; veja calendário de janeiro

(Foto: Arquivo – Agência do INSS/Agência Brasil )

A partir desta segunda-feira, 27, aposentados, pensionistas e beneficiários do INSS começam a receber seus benefícios com novo valor. Para quem recebe mais que um salário mínimo o aumento será de 4,77%, já para quem recebe o piso nacional, o reajuste será de 7,5%.

Pela lei, os benefícios do INSS acompanham a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), que teve alta de 4,77% em 2024. Com isso, o teto dos benefícios da Previdência Social subiu de R$ 7.786,02 para R$ 8.157,41..

“Atualmente 12,2 milhões de beneficiários recebem acima do piso nacional, dos quais 10,6 mil ganham o teto da Previdência Social. Um total de 40,7 milhões de pessoas, cerca de 70% do total dos aposentados e pensionistas, ganham o salário mínimo”, informou o INSS.

Confira o calendário de janeiro

Para saber a data, basta ver o número final do cartão de benefício, sem considerar o último dígito verificador, que aparece depois do traço.

Como consultar outras informações ou tirar dúvidas?

Os segurados podem acessar o site Meu INSS. Após fazer o login, na tela inicial, clique no serviço de “Extrato de Pagamento”. É possível ter acesso ao extrato e todos os detalhes sobre o pagamento do benefício.

Para quem não tem acesso à internet, basta ligar para a Central 135. Ao ligar, informe o número do CPF e confirme algumas informações cadastrais, de forma a evitar fraudes.

A consulta também pode ser feita pelo aplicativo Meu INSS, disponível para aparelhos com sistemas Android e iOS.

