INSS atende em mutirão para trabalhadoras rurais no sudeste do Pará

Breu Branco e Goianésia do Pará recebem atendimento previdenciário e assistencial durante realização de programa do Incra

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) participa do mutirão de documentação da trabalhadora rural, nos municípios de Breu Branco e Goianésia do Pará, no sudeste paraense. A ação começou na quarta-feira (27) e vai até 4 de dezembro, com o objetivo de prestar atendimento e orientar as mulheres da agricultura familiar a respeito da documentação comprobatória para requerimento de benefícios previdenciários e assistenciais.

A convite do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), que idealizou e executa o Programa Nacional de Documentação da Trabalhadora Rural (PNDTR), o INSS realiza orientações sobre o seguro-defeso ao pescador artesanal, requerimento de benefício por incapacidade temporária (antigo auxílio-doença), simulação de aposentadoria e emissão de senha Gov.Br.

Além disso, o INSS prestará informações sobre procedimentos da revisão o Benefício de Prestação Continuada (BPC) e outros serviços de manutenção de benefício. Esses atendimentos ocorrem nas sedes dos municípios e nas Vila de Placas Pitinga e Jutaí, ambas em Breu Branco, das 8h às 12h e das 14h às 18h.

Confira o cronograma com o local de atendimento:

*27 e 28/11 – ONG Social Passos do Futuro, na Vila de Placas Pitinga – Breu Branco.

*29 e 30/11 – Prédio da Ação Social, na sede de Breu Branco.

*02/12 – Escola Jutaí, na Vila Jutaí – Breu Branco.

– Na Câmara Municipal de Goianésia do Pará, na sede do município.

