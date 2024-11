Maxim, aplicativo de transporte, ajuda crianças com câncer em parceria com ONG

Foto: Divulgação | No dia 13 de novembro, a Maxim, aplicativo de viagens e entregas, realizou uma ação solidária em Santarém em parceria com a ONG Amigos dos Anjos de Deus, em comemoração ao Dia Mundial da Gentileza. Criada em 1996, a data tem como objetivo incentivar atitudes de bondade e solidariedade em todo o mundo.

A atividade foi marcada por um gesto de carinho e apoio às crianças em tratamento contra o câncer e suas famílias. A partir das 8h, foram entregues brinquedos, fraldas e cestas básicas às famílias atendidas pela ONG, que apoia crianças e adolescentes da região. A ação, realizada no pátio da igreja Cristo Salvador, no bairro Salvação, contou com a presença de colaboradores da Maxim e voluntários da ONG, que juntos levaram um pouco de alívio e esperança para aqueles que enfrentam desafios diários no tratamento.

Durante a entrega, as crianças e seus familiares puderam desfrutar de momentos de alegria, enquanto recebiam os itens essenciais para o dia a dia. A ação não se limitou às doações, mas também proporcionou um ambiente acolhedor e cheio de solidariedade, reforçando o espírito do Dia Mundial da Gentileza.

Aldenora Andrade, idealizadora do projeto Amigos dos Anjos de Deus, conta que a ONG existe desde 2013, e que atualmente apoia mais de 100 crianças em tratamento contra o câncer e outros tipos de doenças crônicas, tanto em Santarém quanto em regiões adjacentes. “Comecei esta iniciativa com o pouco que eu tinha e jamais imaginei que iria tomar essa proporção tão grande. Fui diagnosticada com câncer em 2015, por isso sei como o tratamento é árduo e doloroso. Nosso projeto é 100% formado por voluntários e esse tipo de doação é importantíssimo, porque todos os dias tem uma criança precisando. Temos gratidão à Maxim por essa gentileza de fazer tal ação tão linda”, comentou Aldenora.

Para Clayton Guedes, gerente da Maxim em Santarém, o evento foi uma oportunidade de demonstrar o compromisso da empresa com a responsabilidade social e a importância de gestos simples de carinho: “O Dia Mundial da Gentileza nos lembra de como a empatia e a generosidade são fundamentais, e estamos orgulhosos de ter contribuído para essa data. Queríamos mostrar para Santarém que nós nos importamos com causas nobres e demonstrarmos esse lado solidário que é tão importante. Além disso, as doações não devem parar por aqui. Peço a todos que sigam apoiando a ONG porque eles estão sempre precisando”, afirmou.

A Maxim reafirma seu compromisso com a comunidade local e com iniciativas que promovem a solidariedade e o bem-estar social. A empresa acredita que, por meio de ações como essa, é possível fazer a diferença na vida das pessoas e, assim, criar um ambiente mais gentil e acolhedor para todos.

O aplicativo da Maxim está disponível para download nas lojas App Store, Google Play e App Gallery.

Referência

O aplicativo Maxim opera no Brasil desde 2021 e está disponível em mais de 50 cidades. Os usuários podem pedir viagens de carro, minivan ou moto, bem como entregas de moto, carro, bicicleta e a pé.

A Maxim vem criando tecnologias inovadoras para pedidos de transporte e outros serviços que os tornam mais modernos, acessíveis e seguros. A empresa desenvolveu um sistema de hardware e software que permite a conexão de um número ilimitado de clientes e prestadores de serviços e o processamento de milhões de pedidos. O aplicativo de pedido de Maxim e o aplicativo de atendimento de pedidos Taxsee Driver estão entre os aplicativos mais populares, com diversos usuários satisfeitos.

