Instituto dos Advogados do Pará inicia celebrações pelos 100 anos com evento solene no TJPA

Solenidade marca o início da programação comemorativa do centenário, com posse da nova diretoria, homenagens a juristas e palestra sobre o Código de Processo Civil.

Nesta quinta-feira (8), o Instituto dos Advogados do Pará (IAP) dá início à programação especial em celebração ao seu centenário. O evento de abertura será realizado a partir das 18h, no Auditório Desembargadora Maria Lúcia Marcos dos Santos, localizado no prédio-sede do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA), em Belém.

A solenidade marca o início de uma série de atividades comemorativas e acadêmicas que serão realizadas ao longo do ano. A proposta é celebrar os 100 anos de atuação do IAP com eventos que reforcem a importância histórica da instituição para a advocacia e para o desenvolvimento do pensamento jurídico no estado.

De acordo com o presidente do Instituto, Marcelo Nobre, o evento desta quinta representa não apenas um marco comemorativo, mas também um ponto de partida para o fortalecimento do papel institucional do IAP. “O principal aspecto é justamente a abertura do ano do centenário do Instituto, com o início de uma série de eventos acadêmicos e comemorativos que ocorrerão nesse período”, afirmou.

A programação da noite inclui a posse solene da nova diretoria do Instituto, além da entrega de títulos de sócios honorários a quatro personalidades jurídicas. “Serão homenageadas figuras que têm atuação marcante no sistema de Justiça e na defesa do Estado democrático de direito”, explicou Nobre.

Outro destaque da noite será a palestra do professor doutor Henrique Mouta, que falará sobre os dez anos de vigência do Código de Processo Civil. Paraense de nascimento, Mouta é reconhecido como um dos principais nomes do país na área do Direito Processual Civil e retorna a Belém especialmente para participar do evento.

O centenário, segundo o presidente, é um momento simbólico e estratégico para refletir sobre o passado, valorizar os esforços das gerações anteriores e projetar o futuro da instituição. “É um ano extremamente significativo. Uma temporada para enaltecer o passado, reconhecendo o esforço dos que nos antecederam, utilizando o exemplo deles como diretriz para o planejamento e a pavimentação do futuro da instituição”, afirmou.

Marcelo Nobre também destacou a coincidência entre o centenário do IAP e a realização da COP 30, em Belém, no próximo ano. “Temos uma situação excepcional em nossa cidade, com a realização da COP 30, cuja temática deve necessariamente envolver as particularidades de todos nós, amazônidas. Isso inclui as perspectivas e visões dos juristas da terra, entre eles os integrantes do Instituto”, pontuou.

A abertura do centenário será restrita a convidados e autoridades do meio jurídico. No entanto, ao longo do ano, novas atividades devem ser realizadas com a participação da sociedade e da comunidade acadêmica. A proposta é que o centenário do IAP vá além da celebração institucional e se torne também um espaço de debate sobre os rumos do Direito na Amazônia e no Brasil.

Fonte: O Liberal /Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 07/05/2025/07:46:38

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...