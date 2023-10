Menino de dois anos morre após atendimento em Oeiras do Pará e família aponta erro médico

Família quer justiça por morte de criança de dois anos em Oeiras do Pará (Foto:Reprodução Redes Sociais).

Os familiares registram boletim de ocorrência e o caso vai ser investigado pela delegacia de Oeiras do Pará

O menino Arthur Marthin, 2 anos, morador de Oeiras do Pará, morreu de parada cardíaca, no último dia 22 de setembro e a família pede justiça, pois acredita que o filho foi vítima de erro médico. Um boletim de ocorrência foi registrado na delegacia de Oeiras do Pará.

A mãe da criança, Jéssica Barreto Vieira, informou à polícia que seu filho caçula estava com quadro de vômito e diarreia e no dia 18 de setembro deu entrada no hospital, em Oeiras do Pará. Na quarta-feira (20), pela manhã, a criança recebeu alta médica, mas ao chegar em casa apresentou novamente o quadro e no mesmo dia, à noite, voltou para a unidade de saúde.

Na volta ao hospital, a criança recebeu uma aplicação injetável de potássio e teve reação ao medicamento. Conforme está no boletim de ocorrência, Jéssica descreve o momento em que dois estagiários fazem a aplicação do medicamento. A estagiária estaria nervosa e seu colega teria se oferecido para aplicar a injeção.

Em meio a medicação, Jéssica disse que presenciou o momento em que o filho começou a ficar roxo e mandou que interrompesse a medicação. Ela disse que a criança desmaiou e ficou sem respirar. A criança foi levada para outra sala para ser reanimada, mas em decorrência do desespero da mãe os médicos permitiram que ela ficasse por perto da criança.

Durante a madrugada, a mãe disse que a criança começou uma hemorragia pela boca. Na quinta-feira (21), os médicos de plantão informaram à família da criança que o quadro era grave. Nesse mesmo dia, a criança foi transferida para o município de Breves e, na sequência, se deslocou de avião até Belém, onde foi internado na Santa Casa de Misericórdia.

A criança chegou em Belém às 19h e na madrugada do dia 22 a criança teve uma nova parada cardíaca e foi diagnosticada com pneumonia e com estado grave. A equipe médica tentou reanimar a criança, mas ela não resistiu e morreu. O caso está sendo investigado pela delegacia de Oeiras do Pará.

