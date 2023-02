Instituto FAR leva 7,5 milhões de litros de água para o sertão nordestino

Ação realizada pelo braço social do Hinode Group beneficia cerca de 10 mil pessoas que convivem com a seca diariamente

O ano novo começou repleto de ações sociais no Instituto FAR, braço de responsabilidade social do Hinode Group, que realiza neste ano ação que leva 7,5 milhões de litros de água para o sertão nordestino.

A seca no sertão é uma realidade devastadora. Diariamente, milhões de pessoas precisam percorrer diversos quilômetros atrás de água, essencial para a sobrevivência.

A ação realizada por meio do programa Solidários, que tem foco em ajuda humanitária é mais uma parceria do Instituto FAR com o Amigos do Bem, com quem a instituição trabalha lado a lado há 5 anos na educação de crianças e jovens da região, com objetivo principal de acabar com a miséria local por meio de projetos de desenvolvimento e inclusão social.

O anúncio foi realizado na convenção anual Hinode Vision: prepare-se para despertar sua visão de futuro, realizada entre os dias 20 e 22, no Rio de Janeiro. “Há 5 anos fui para o sertão nordestino e fiquei profundamente impactada pela falta de água. A sede no sertão é uma realidade desumana. Desde que incluímos a causa de ajuda humanitária no FAR, pensamos muito em como poderíamos ajudar a levar água para quem não tem acesso e estamos extremamente felizes de, em paralelo às ações já apoiadas de educação, levar o bem mais precioso para essas pessoas. Água é vida”, afirmou Leila Rodrigues, Embaixadora do Instituto FAR.

O programa tem o alcance de 2 mil famílias, totalizando cerca de 10 mil pessoas em Pernambuco, Alagoas e Ceará, que terão acesso a água potável por meio de caminhões pipa.

Em 6 anos de existência o Instituto FAR já alcançou mais de 320 mil vidas por meio de programas próprios e parcerias com cerca de 140 iniciativas sociais. Ao todo foram investidos mais de R$ 10 milhões nos programas sociais, que tem como causas educação e ajuda humanitária, além da doação de 190 toneladas de produtos de higiene pessoal e alimentação.

Para acompanhar as ações do FAR, acesse @institutofar_hinode nas redes sociais.

Sobre o FAR

O Instituto FAR, cujo nome homenageia Francisco e Adelaide Rodrigues, fundadores do Hinode Group, nasceu em 2015 e integra a nossa missão de transformar vidas, por meio de programas e projetos que buscam promover educação entre crianças e jovens e ajuda humanitária para populações vulneráveis.