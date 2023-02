Procuradoria-Geral do Estado divulga novo processo seletivo de estágio, no Pará; confira as áreas

Sede da Procuradoria-Geral do Estado, em Belém. — Foto: Marcelo Seabra / Ag. Pará

Certame foi publicado no Diário Oficial do Estado na segunda-feira (27).

A Procuradoria-Geral do Estado (PGE) publicou no Diário Oficial do Estado (DOE) da segunda-feira (27) a portaria de abertura do novo processo seletivo para estagiários de nível superior, e nomeou os integrantes da comissão organizadora do certame.

O processo visa preencher vagas nas áreas de Direito, Informática, Administração, Ciências Contábeis e Biblioteconomia.

Este será o 12º processo seletivo de estagiários da PGE. A expectativa, segundo a procuradora do Estado e presidente da comissão organizadora da seleção, Susanne Schnoll, é divulgar o edital com as datas de inscrição e das provas nas próximas semanas. Após publicação, todas as informações serão disponibilizadas no link.

“Vamos chamando os aprovados conforme a ordem de classificação e a demanda de vagas nos diversos setores da Procuradoria, no decorrer dos 12 meses de validade do certame. Queremos que a PGE seja um ambiente que incentive a preparação desses estudantes e abra portas para que consigam qualificação”, informou Susanne Schnoll. g1 Pará — Belém

Por:Jornal Folha do Progresso Com informações de Sandra Regina em 28/02/2023/18:04:15

