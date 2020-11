Inter volta a bater o Atlético-GO e avança às quartas de final da Copa do Brasil

O Internacional está classificado para as oitavas de final da Copa do Brasil. Nesta terça-feira, a equipe do técnico Eduardo Coudet voltou a bater o Atlético-GO por 2 a 1, agora em casa, e avançou de fase. No jogo de ida, em Goiânia, os colorados também ganharam por 2 a 1.

A primeira etapa no estádio Beira-Rio foi de poucas emoções. Os visitantes até começaram melhores, mas não souberam transformar a superioridade em chances reais. A chegada mais perigosa saiu aos 12 minutos, quando Matheus Vargas aproveitou rebote de cobrança de falta na entrada da área e finalizou pelo lado. Os anfitriões, por sua vez, só assustaram aos 43, em chute de Nonato, que deu trabalho para o goleiro.

Já no segundo tempo, o gol enfim saiu. Com o relógio marcando nove minutos, Nonato arriscou de fora, Jean deu rebote, e Thiago Galhardo, que havia acabado de entrar, não perdoou. O atacante pegou a bola, tirou do goleiro e partiu para o abraço. E a vantagem ficou ainda maior aos 31, com um golaço de Rodinei. O lateral recebeu bom passe pela direita, cortou para o meio e chutou no ângulo do arqueiro rival.

Em desvantagem, o Atlético partiu para cima, e conseguiu descontar. Com 39 minutos jogados, Júnior Brandão invadiu a área e bateu cruzado para vazar Lomba. A reação, no entanto, parou por aí.

Dessa forma, o Inter avançou às quartas de final da competição. O próximo adversário dos colorados será conhecido por sorteio.

Por:Gazeta Esportiva (foto: Ricardo Duarte/assessoria)

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...