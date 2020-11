Cuiabá suporta pressão, despacha o Botafogo e vai para as quartas de final da Copa do Brasil

Em noite histórica para o futebol mato-grossense, o Cuiabá acaba de garantir vaga nas quartas de final da Copa do Brasil. Há pouco, na Arena Pantanal, o Dourado garantiu o empate em 0 a 0 contra o Botafogo e por ter vencido a primeira partida no Rio de Janeiro, na semana passada, conseguiu seguir adiante na competição.

O próximo adversário ainda será definido por sorteio realizado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). A entidade já confirmou que os confrontos da próxima fase serão nos dias 11 e 18 de novembro. Além do Cuiabá, o São Paulo já garantiu participação nas quartas de final, eliminando o Fortaleza.

Enquanto aguarda a definição, o Cuiabá volta as atenções ao Campeonato Brasileiro da Série B, e volta a campo no próximo sábado (7), em jogo fora de casa contra o Brasil de Pelotas (RS), no estádio gaúcho Bento Freitas. O Dourado segue na vice-liderança da competição, com 36 pontos, a 4 de distância da líder Chapecoense.

O jogo – Precisando reverter a derrota no primeiro jogo, o Botafogo partiu para cima do adversário logo nos primeiros minutos. Aos 3, Victor Luis tocou para Bruno Nazário, que, de fora da área, arriscou chute perigoso. A bola passou perto da meta defendida por João Carlos. O Dourado respondeu 4 minutos depois, com Maxwell. O atacante recebeu passe de Yago e tentou o chute, mas a bola acabou desviando em Marcelo Benevenuto.

Apesar de continuar pressionando e fazendo uma marcação alta, o Botafogo teve dificuldades para criar chances claras de gol no primeiro tempo e só voltou a ameaçar, aos 38, quando Matheus Babi aproveitou sobra e, de fora da grande área, bateu forte. A bola desviou em Romário e saiu pela linha de fundo. Menos de 2 minutos depois, o Dourado encaixou contra-ataque com Willians Santana. O atacante tocou para Maxwell, que bateu colocado. Cavalieri se esticou e evitou o gol do Cuiabá.

No segundo tempo, o Botafogo aumentou a pressão em cima dos donos da casa. Aos 9, Honda tocou para Nazário, que invadiu a área e cruzou na medida para Babi. Anderson Conceição conseguiu antecipar e evitar que a bola chegasse ao atacante alvinegro. Aos 23, foi a vez de Pedro Raul receber cruzamento e cabecear para o chão. João Carlos fez grande defesa, impedindo o gol do adversário.

Aos 29, Pedro quase abriu o placar na Arena Pantanal. Bruno Nazário cruzou na área, o atacante alvinegro subiu mais que a zaga e cabeceou. A bola passou ao lado da trave esquerda de João Carlos, que só observou. Aos 33, Pedro Raul incomodou a zaga do Cuiabá pela terceira vez. Após cruzamento de Kevin, que João Carlos afastou de soco, a bola ficou com Guilherme, que chutou. No caminho, Kanu interceptou, passou para Pedro, que chutou e viu a bola bater no travessão.

No final do jogo, aos 48, João Carlos ainda evitou gol de Guilherme Santos. O lateral esquerdo ganhou no alto e cabeceou em direção ao gol, mas a bola acabou ficando com o arqueiro mato-grossense.

Por:Só Notícias/Herbert de Souza (foto: assessoria)

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...