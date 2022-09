Internacional empata com Bragantino e desce para terceiro lugar no Brasileirão

Nesta quarta-feira, o Internacional empatou com o Red Bull Bragantino por 0 a 0 em duelo válido pela 28ª rodada do Brasileirão. Com o resultado, o Colorado desce para a terceira posição, com 50 pontos. Assim, vê o Palmeiras ficar a nove pontos de distância na liderança. Já o Bragantino fica em 13° com 35.

Ambas as equipes voltam a campo no próximo sábado pela 29ª rodada do Brasileirão. O Internacional duela com o Santos, às 15 horas (de Brasília), no Beira-Rio. Enquanto o Bragantino enfrenta o Flamengo, às 19 horas, no Maracanã.

O Internacional começou pressionando a equipe paulista. Logo aos oito, Pedro Henrique recebeu de Carlos de Pena, chutou cruzado, mas viu Cleiton defender. Pouco depois, o Bragantino chegou com Artur, mas a defesa fez o corte e evitou o perigo. Aos 21, o Inter chegou a abrir o placar com Pedro Henrique, no entanto, foi anulado por impedimento.

Na reta final, Pedro Henrique lançou a bola na área, mas ninguém chegou para concluir. Voltando do intervalo, o Bragantino assustou em cobrança de falta de Hyoran. Aos oito, Alan Patrick quase marcou um gol olímpico, mas Cleiton mandou para fora. Pouco depois, Pedro Henrique recebeu bom passe de Alemão e chutou ao gol e viu o goleiro espalmar.

Aos 25 minutos, Renê recebeu pela esquerda, invadiu a área e tocou para o meio, encontrando Maurício, que mandou a bola raspando na trave. Nos minutos finais, o Bragantino encontrou espaço após falha de Renê. Popó recebeu de Eric Ramires, finalizou e parou em Keiller, que saiu bem para fazer a defesa.

Fone:Gazeta Esportiva (foto: assessoria)

Por:Jornal Folha do Progresso em 29/09/2022/07:05:53

