Internacional goleia Deportivo Táchira e se recupera na Libertadores

O Internacional se recuperou da derrota na estreia da fase de grupos da Libertadores. Pela segunda rodada do torneio, o Colorado venceu o Deportivo Táchira, da Venezuela, por 4 a 0 nesta terça-feira, no Beira-Rio.

A equipe do técnico Miguel Ángel Ramírez foi superior desde o primeiro minuto do duelo, criando as principais oportunidades. Víctor Cuesta, Patrick e Thiago Galhardo marcaram no primeiro tempo, enquanto Yuri Alberto ampliou na segunda etapa. Palácios foi expulso.

Com o resultado, o Inter vai dormir na liderança do Grupo B, com três pontos. A pontuação é a mesma do Always Ready, da Bolívia, que visita o Olímpia, do Paraguai, na quarta-feira.

No domingo, o Internacional volta a campo para enfrentar o Juventude, às 16 horas (de Brasília), no Montanha dos Vinhedos, pelo confronto de ida da semifinal do Campeonato Gaúcho. Já o próximo compromisso pela Libertadores será na quarta-feira, dia 5 de maio, contra o Olímpia, às 21 horas, no Beira-Rio.

O jogo – O Inter dominou as ações no início da partida, mas só criou a primeira chance clara aos 18 minutos, quando Maurício recebeu na entrada da área e exigiu defesa do goleiro Varela. No lance seguinte, Víctor Cuesta aproveitou a cobrança de escanteio de Rodinei pela direita, subiu mais alto que a defesa venezuelana e cabeceou para abrir o placar.

O zagueiro ainda teve a oportunidade de ampliar aos 22, em nova cabeçada após escanteio cobrado por Rodinei, mas Varela defendeu. No minuto seguinte, os donos da casa criaram nova oportunidade e não desperdiçaram. Galhardo arrancou pela direita, invadiu a área e tocou para Maurício, que finalizou na defesa adversária. No rebote, Patrick bateu colocado e balançou as redes.

Com a boa vantagem, o Internacional diminuiu o ritmo, permitindo que o Táchira criasse sua principal chance na primeira etapa. Aos 28 minutos, Edgar Pérez encontrou Nelson Hernández nas costas de Moisés, mas o meia finalizou para fora.

O Colorado não se assustou e marcou novamente com Thiago Galhardo. Aos 42 minutos, o atacante recebeu um grande lançamento de Víctor Cuesta, se livrou da marcação e bateu de pé esquerdo para superar Varela.

No segundo tempo, o Inter seguiu pressionando, mas parou em Varela. Primeiro, o goleiro defendeu, com o rosto, chute de Patrick. Depois, o arqueiro impediu tentativa de Rodrigo Dourado de cabeça.

Aos 13 minutos, Palacios deixou o Colorado com um homem a menos. O camisa 16 derrubou Góndola na entrada da área recebeu o segundo cartão amarelo.

Mesmo com a expulsão, o time de Ángel Ramírez seguiu controlando o jogo. Aos 29 minutos, Yuri Alberto recebeu lançamento de Maurício, invadiu a área em velocidade e tocou na saída do goleiro para sacramentar a goleada.

Antes do apito final, ainda deu tempo de Varela salvar chute de Nonato e de Camacho impedir outro gol de Yuri Alberto ao tirar a bola em cima da linha. Com isso, o 4 a 0 persistiu no marcador.

Por:Gazeta Esportiva (foto: Ricardo Duarte/assessoria)

