Fluminense perde para o Cruzeiro e é o lanterna do Brasileirão

(Foto: reprodução)- O Cruzeiro venceu o Fluminense por 2 a 0, nesta quarta-feira (19), no Mineirão, e fez piorar o cenário preocupante do time carioca no Brasileirão, sete meses após o título inédito da Libertadores.

O primeiro gol da partida — de poucas emoções — veio em pênalti polêmico no primeiro tempo, quando a bola tocou no braço de Thiago Santos, a curta distância, e o árbitro Matheus Delgado Candançan foi chamado para rever o lance no VAR.

Pênalti marcado e convertido pelo lateral William, da Raposa — Fábio, ídolo dos dois clubes que foi homenageado antes da partida, quase defendeu, mas a bola cruzou a linha.

O próprio lateral-direito marcou o segundo gol, já nos acréscimos do segundo tempo, em belíssima arrancada com direito a drible entre as pernas de Martinelli e finalização precisa.

Situação da tabela e próximos jogos

Com a vitória na décima rodada, o Cruzeiro chega ao G6 do Brasileirão, com 17 pontos. Na próxima rodada, a Raposa visita o Bahia na Arena Fonte Nova, domingo (23), às 16h (de Brasília).

Enquanto isso, o Fluminense aumenta sua crise e chega a três derrotas seguidas. Com seis pontos somados, o time comandado por Fernando Diniz venceu apenas uma partida em 10 rodadas e assumiu a lanterna do Brasileirão.

No próximo domingo, também às 16h, o Tricolor tem clássico contra o Flamengo no Maracanã.

