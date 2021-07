Helder anuncia ‘mutirão’ de vacinação de pessoas de até 30 anos em Parauapebas

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

O governador Helder Barbalho anunciou na noite desta segunda-feira (12), em suas redes sociais, que participará nesta quarta-feira (14) de um ação de vacinação massiva contra a covid-19 no município em Parauapebas, no sudeste paraense. O Estado enviou cerca de 15 mil doses de vacina ao município e a meta é vacinar toda a população com 30 anos ou mais.

