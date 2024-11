Sefa apreende 648 pneus e mais de 900 lubrificantes automotivos em Santarém | PA

Foto: Divulgação | Embarcação vinda de Manaus, no Amazonas, estava com a mercadoria apreendida.

Uma fiscalização no porto da cidade de Santarém, oeste paraense, realizada pela equipe da Coordenação de controle de mercadorias em trânsito da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa) do Tapajós, no Baixo Amazonas, apreendeu 912 unidades de lubrificantes automotivos e 648 pneus de motos e carros, sem documentação fiscal.

A fiscalização na região portuária de Santarém, que ocorreu no sábado, 9, teve o apoio da Polícia Militar, e abordou uma embarcação oriunda de Manaus (AM) com destino a Santarém, no oeste paraense.

“Durante a vistoria foi localizada a carga de lubrificantes e pneus desacompanhada de documentação fiscal hábil, acompanhados apenas de recibos de venda”, informou o coordenador da unidade fazendária, Maycon Freitas.

Diante da tentativa de internalização de mercadorias desacompanhadas de documentos fiscais foram lavrados 15 Termos de Apreensão e Depósito (TADs) que totalizaram R$ 76.801,34 referentes ao imposto e multa. As mercadorias foram avaliadas em R$ 153.353,20.

Fonte: Agência Pará Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 12/11/2024/08:27:42

