Internet via satélite da Starlink chega a 100 escolas em regiões remotas do Amazonas e Pará

(Foto:Reprodução) – Mais de seis mil alunos de cem escolas do Amazonas e Pará poderão finalmente se manter conectados com internet de alta velocidade. Isto será possível graças a uma ação do Instituto Escola Conectada, MegaEdu e Starlink, que forneceram os equipamentos.

O projeto foi iniciado quando a Starlink procurou o Instituto Escola Conectada com a MegaEdu para criar um plano de instalação de antenas para regiões remotas com prioridade para instituições de ensino onde não há banda larga de alta velocidade.

Dentre as escolas atendidas estão cem instituições indígenas, quilombolas e das cidades de Moju (PA), Presidente Figueiredo, Manicoré e Itacoatiara (AM).

Raul Fuchs, fundador e sócio do grupo Datora, que iniciou o Instituto Escola Conectada, diz que muitas das escolas dessas regiões não possuíam nenhum tipo de conexão:

São milhares de alunos que não tinham praticamente nenhum acesso à conectividade e que agora terão uma educação com Internet de alta velocidade. Além do impacto pedagógico, há também a revolução na região: consultas médicas remotas serão possíveis, famílias poderão se comunicar… [é] um efeito em cadeia.

O projeto enfrentou “inúmeros” desafios logísticos como o transporte das antenas até Manicoré (AM), que somente pode ser acessada via fluvial ou aérea. Portanto, foi necessário alugar um espaço em uma balsa para transportar os equipamentos até a cidade, de onde a prefeitura enviou as antenas até as escolas com um barco.

As cem antenas foram doadas pelo programa de voos espaciais tripulados Polaris em parceria com a Starlink. As escolas beneficiadas terão conexão de alta velocidade paga por dois anos.

Sem a tecnologia da Starlink, o apoio financeiro da Polaris, a articulação junto às Secretarias de Educação da MegaEdu e a estrutura do Grupo Datora, não teria sido possível. O nível de qualidade tecnológica entregue, sem custos para o usuário, está sendo revolucionário. Estamos buscando meios para expandir esta atuação. Faremos visitas às escolas para conversar com secretarias, diretorias de escolas e professores. Queremos acompanhar de perto como a vida dessas pessoas será impactada nos próximos meses.

O Instituto Escola Conectada atua desde 2020 com diversos provedores que já levaram internet de alta velocidade para quase 70 mil alunos de mais de 200 escolas públicas em 18 cidades de 8 estados brasileiros. Já a MegaEdu já apoiou mais de 5 mil escolas para se conectarem com conexão de qualidade apenas em 2022.

A Starlink também é responsável por conectar diversas das escolas citadas, incluindo até uma reserva indígena Yanomami em fevereiro de 2023 em parceria com o Governo Federal.

Fonte: TudoCelular.com e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 21/08/2023/11:30:26

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...