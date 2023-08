Dono de bar é assassinado a facadas em Uruará

Era por volta das 20h30 do último sábado (19), quando a Polícia Militar foi acionada por populares que no beco do mercado, no bairro centro, em Uruará, no sudoeste do Pará, um homem tinha sido assassinado com vários golpes de faca. Os policiais foram até o local e confirmaram a morte. A vítima foi identificada como José Francisco Silva dos Santos, mais conhecido como ‘Bamba’.

Segundo informações da Polícia Militar, José Francisco estava no bar em que é proprietário quando um suspeito, ainda não identificado, foi em direção dele e o atingiu com cinco golpes de faca. Quatro atingiram o tórax e um na mão esquerda da vítima.

Ainda de acordo com a polícia, após o crime, o suspeito fugiu na motocicleta em que estava. A vítima ainda contou aos policiais que o autor das facadas seria conhecido como Carlinhos e não soube informar qual teria sido a motivação do homicídio. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência ainda foi acionado para prestar os primeiros atendimentos e encaminhar José até o hospital, mas ele não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade hospitalar.

Segundo a Polícia Militar, a vítima já havia sido presa em flagrante no ano de 2022 pelo crime de tráfico de drogas. Buscas foram realizadas na tentativa de localizar o suspeito, mas até o momento, ele não foi localizado e é considerado foragido. A Polícia Civil abriu um inquérito para investigar a morte de José. Denúncias que possam ajudar podem ser repassadas ao 181 ou 190 sem a necessidade de se identificar.

Fonte: Confirma Notícia

