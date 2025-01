Inverno amazônico deve seguir até o mês de junho de 2025 no oeste do Pará

Sandra Sousa, comerciante de Santarém — Foto: Reprodução/TV Tapajós

De acordo com o doutor em Clima e Meio Ambiente, Raoni Aquino, pico das chuvas na região deve ser entre os meses de março e abril.

O inverno amazônico já começou em Santarém e em toda a região oeste do Pará. Conhecida também como ‘inverno amazônico’, a temporada de chuvas deve seguir até o mês de junho, é o que estima o Doutor em Clima e Meio Ambiente, Raoni Aquino.

De acordo com o especialista, o pico das chuvas deve acontecer entre os meses de março e abril não só em Santarém, como em toda região oeste do Pará.

“Estamos entrando em um período mais chuvoso em Santarém. Até junho temos um período que chamamos de estação chuvosa aqui na região. Então é natural que a gente tenha um pouco mais de chuva, aumentando gradativamente até chegar o pico ali em março ou abril”, contou Raoni.

O período das chuvas estava sendo aguardado com muita ansiedade pela população da região, principalmente por conta da seca severa que causou transtornos aos moradores. O período chuvoso também contribui para o aumento do nível dos rios e preservação das florestas.

Especialmente na região oeste do Pará a chuva trouxe um alívio também no que diz respeito à qualidade do ar que estava comprometido por conta das fumaças provocadas pelas queimadas criminosas na região.

O especialista explica que a região oeste do Pará está localizada próxima a uma Zona de Convergência Intertropical, por esse motivo a tendência é que as chuvas ocorram com mais intensidade neste período do ano.

“O que tá causando essas chuvas basicamente é um sistema que a gente chama de Zcit (Zona de Convergência Intertropical) e como essa zona está mais próxima de Santarém, causa mais chuva nessa região. Geralmente vai até junho que é quando vai perdendo a intensidade e começa o período seco”, completou Raoni.

Vendas em alta

Além da chuva amenizar o calor, melhorar a qualidade do ar e contribuir para o meio ambiente, alguns comerciantes também comemoram o período para venda de produtos específicos para essa região.

“Sombrinhas” e capas de chuva são os produtos mais procurados nas lojas do comércio de Santarém, principalmente pela grande quantidade de pessoas que precisam desses itens para se abrigar da chuva.

Sandra Sousa conta que em janeiro a venda desses itens aumentam consideravelmente. Para a empresária, o período é uma boa oportunidade para aumentar as vendas.

“Todo ano a gente já faz o nosso pedido programado para chegar a mercadoria para vender no fim do ano. Geralmente no início de dezembro já tem bastante chuva e venda desses produtos”, contou Sandra.

