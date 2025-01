Falsários soltam notas falsas no comércio de Novo Progresso

(FOTO:JORNAL FOLHA DO PROGRESSO)- Fim de ano, 13º salário e compras – com tanto dinheiro vivo circulando, entram em ação os falsificadores.

A Informações que, um casal, andou por diversos comércios, comprando itens variados com notas falsas. A dupla agia da seguinte forma, compravam objetos de valores baratos, recebendo troco das notas falsas. Nesta segunda-feira, 6 de janeiro de 2025, um comerciante percebeu o golpe e avisou o Jornal Folha do Progresso, pedindo ajuda para identificar os criminosos, que estavam em uma motocicleta, até a chegada da reportagem os criminosos já não se encontravam no local.

O comerciante disse que vai repassar o caso à Delegacia de Polícia Civil e deve ser investigado, já que comerciantes relatam que esta não é a primeira vez que as notas circulam no comercio local.

Outros casos– O jornal Folha do Progresso recebeu informações sobre outros casos, dessa vez em comercio varejista de bebidas e loja de confecções, nestas ações os comerciante não conseguiram identificar quem foi os criminosos, descobriram da falsa nota ao depositar o dinheiro no banco.

Verificação de cédulas

Entraram em circulação as novas notas de R$ 100 e R$ 50, que têm uma série de marcas que podem ser vistas a olho nu. Não precisa de maquininha ou especialista. É só prestar atenção.

Cédulas da Primeira Família do Real (1994) 1. Observe a marca d’água. Segure a cédula contra a luz, olhando para o lado que contém a numeração. Observe na área clara à esquerda, as figuras que representam a República ou a Bandeira Nacional, em tons que variam do claro ao escuro:

Marca d’água

As cédulas de R$50,00 e R$100,00 da Primeira Família apresentam como marca d’água apenas a figura da República.

As cédulas de R$1,00, R$5,00 e R$10,00 da Primeira Família podem apresentar como marca d’água a figura da República ou a Bandeira Nacional.

A cédula de R$2,00 da Primeira Família apresenta como marca d’água apenas a figura da tartaruga marinha com o número 2.

A cédula de R$20,00 da Primeira Família apresenta como marca d’água apenas a figura do mico-leão-dourado com o número 20.

Cédulas da Segunda Família do Real (2010)

Veja a Marca-d’Água . Segure a cédula contra a luz, olhando pela frente da nota (lado que contém a efígie), e observe na área clara à as figuras que representam os animais, em tons que variam do claro ao escuro:

Marca d’água

Observe que a imagem que aparece na marca d’água é diferente para cada cédula:

R$50,00: figura da onça-pintada e número 50.

R$100,00: figura da garoupa e número 100.

Observe a imagem latente.

Imagem latente

Observando a frente da cédula da Primeira Família (lado que contém a numeração), olhe a partir do canto inferior esquerdo, colocando-a na altura dos olhos, sob luz natural abundante: ficarão visíveis as letras “B” e “C”.

Descubra o Número Escondido.

Número Escondido

Com a frente da nota na altura dos olhos, na posição horizontal, em um local com bastante luz, você vê aparecer o número indicativo do valor dentro do retângulo no lado direito da nota.

Observe a estrela do símbolo das Armas Nacionais nos dois lados da cédula da Primeira Família.

Registro coincidente

Olhando a nota contra a luz, o desenho das Armas Nacionais impresso em um lado deve se ajustar exatamente ao mesmo desenho do outro lado.

Descubra a Faixa Holográfica.

Faixa HolográficaAo movimentar a nota, você vê, nessa faixa à esquerda da frente da cédula, os seguintes efeitos:

Na nota de R$50 da Segunda Família, o número 50 e a palavra REAIS se alternam, a figura da onça fica colorida, e na folha aparecem diversas cores em movimento.

Na nota de R$100 da Segunda Família, o número 100 e a palavra REAIS se alternam, a figura da garoupa fica colorida, e no coral aparecem diversas cores em movimento.

Sinta com os dedos o papel e a impressão.

Sinta a textura

O papel legítimo é menos liso que o papel comum.

A impressão apresenta relevo na figura da República (efígie), onde está escrito “BANCO CENTRAL DO BRASIL” e nos números do valor da cédula da Primeira Família.

Sinta o Alto-Relevo.

Pelo tato, você sente o relevo em algumas áreas da nota da Segunda Família. Na frente:

Na legendas “REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL”;

No numeral do canto inferior esquerdo;

No numeral do canto superior direito (somente nas notas de 50 e 100 reais);

Nas extremidades laterais da nota.

No verso (somente nas notas de 20, 50 e 100 reais):

Na legenda “BANCO CENTRAL DO BRASIL”;

Na figura do animal;

No numeral

Sempre que possível, compare a cédula suspeita com outra que se tenha certeza ser verdadeira.

Fonte:Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 06/01/2025/12:03:18

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...