Investigação iniciada em MT descobre perfil de morador do Pará que incitava ódio e crimes em rede social

(Foto: Reprodução) – Uma operação da Polícia Civil do Pará, que contou com a colaboração investigativa da Polícia Civil de Mato Grosso, cumpriu nesta terça-feira (17.12) a prisão de um morador de Belém que publicava, em rede social, comentários preconceituosos e homofóbicos, além de incitação a crimes.

A investigação foi iniciada pela Delegacia Especializada de Repressão a Crimes Informáticos de Mato Grosso, que recebeu uma denúncia sobre um perfil de rede social que dizia ser morador de Cuiabá. Contudo, ao longo da apuração foi identificado que a conta da rede social pertencia a um morador de Belém (PA), quando a investigação foi encaminhada para a Delegacia de Combate a Crimes Discriminatórios e Homofóbicos do Pará.

Na Operação Miasma desta terça-feira foram cumpridas a prisão preventiva e busca contra o investigado.

Postagens discriminatórias e criminosas

A atividade online do investigado consistia em, sistematicamente, atacar grupos vulneráveis, como pessoas negras, mulheres e crianças, além de conteúdo preconceituoso contra cristãos, incitando crimes violentos. Além do conteúdo de ódio, o investigado fazia apologia a crimes como estupro e estupro de vulnerável e anunciava a posse de armas de fogo.

Diante das informações apuradas, a Polícia Civil do Pará representou pela prisão preventiva e busca e apreensão, deferidas pela 1ª Vara de Inquéritos e Medidas Cautelares de Belém.

Na residência do investigado foram encontradas diversas armas brancas, como canivetes, facas, machadinha, soco-inglês e sprays de pimenta. Foram também apreendidos três notebooks e dois celulares que serão periciados.

