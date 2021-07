Pará recebe nova remessa com 269.680 doses de vacinas contra Covid-19

Entre as madrugadas de terça e quarta foram recebidas um total de 390.080 doses de vacina. — Foto: Reprodução/Agência Pará

Foram recebidas na madrugada desta quarta-feira (21) mais 269.680 doses de vacinas contra a Covid-19 no Pará. No total foram recebidas 92.430 mil doses da Pfizer e 177.250 mil doses da Oxford/AstraZeneca. Entre as madrugadas de terça e quarta foram recebidas um total de 390.080 doses de vacina.

De acordo com o governo, as doses da vacina Pfizer serão distribuídas para imunização de pessoas nos seguintes municípios: Ananindeua, Belém, Benevides, Marituba, Bragança, Capanema, São Miguel do Guamá, Santarém, Marabá e Parauapebas. As doses de Oxford/AstraZeneca serão distribuídas para todos os Centros Regionais de Saúde e são direcionadas para aplicação de primeira e segunda doses.

Ao todo, o Estado do Pará já recebeu 5.239.820 milhões de doses de imunizantes contra a Covid-19, sendo 1.483.440 da CoronaVac/Sinovac; 2.996.650 da Oxford/AstraZeneca; 624.780 da Pfizer e 134.950 da Janssen.

Por G1 Pará — Belém

