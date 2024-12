Datafolha: 69% dizem preferir a democracia no Brasil; 8%, ditadura

Foto: Igo Estrela/Metrópoles | Levantamento anterior, feito em março deste ano, indicava que 71% diziam preferir democracia. Números variaram dentro da margem de erro de dois pontos percentuais.

Uma pesquisa Datafolha divulgada nesta quarta-feira (18) pelo jornal “Folha de S.Paulo” aponta que 69% dos brasileiros consideram a democracia como a melhor forma de governo. Outros 8% julgam que, em certas circunstâncias, é melhor uma ditadura. Para 17%, tanto faz.

Em relação ao levantamento anterior, feito em março, esses números variaram dentro da margem de erro, que é de dois pontos percentuais para mais ou para menos:

69% dizem que a democracia é sempre melhor que qualquer outra forma de governo (eram 71% no levantamento anterior);

17% dizem que tanto faz se o governo é uma democracia ou uma ditadura (eram 18%);

8% dizem que em certas circunstâncias, é melhor uma ditadura do que um regime democrático (eram 7%);

e 6% não souberam responder (eram 5%).

Democracia x Ditadura

Levantamento foi realizado presencialmente, com 2.002 pessoas de 16 anos ou mais, em 147 municípios pelo Brasil, entre os dias 19 e 20 de março. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para cima ou para baixo.

O levantamento foi feito nos dias 12 e 13 de dezembro com 2.002 eleitores em 113 municípios do Brasil. A margem de erro é de 2 pontos para mais ou para menos.

A parcela que diz preferir a democracia neste levantamento é a menor desde outubro de 2022, quando era 79% — ano com maior apoio ao regime democrático desde 1989, quando houve a primeira eleição presidencial após a ditadura militar.

Fonte: Metrópoles e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 18/12/2024/13:19:01

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...