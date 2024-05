Investigado por reincidência em crime de abuso infantojuvenil é preso em Belém

(Foto: Polícia Federal)– Durante a ação nesta sexta-feira (10/05) foram encontrados vídeos do crime com o suspeito.

Um homem foi preso na manhã desta sexta-feira (10/05) suspeito do crime de guardar conteúdo de pornografia infantojuvenil em Belém. A autuação ocorreu durante a ‘operação Proteção’, deflagrada pela Polícia Federal para combater crimes que envolvam a produção e armazenamento de materiais relacionados ao abuso sexual de crianças e adolescentes pela da internet. O alvo da ação já respondeu anteriormente pelo mesmo crime.

Durante as diligências na casa do suspeito, os agentes encontraram um pendrive com grande quantidade de imagens e vídeos de abuso sexual contra menores. O conteúdo das gravações, segundo a PF, seria o investigado abusando sexualmente de um menor ainda não identificado. No cumprimento do mandado, expedido pela Vara de Inquéritos Policiais de Belém, o homem foi preso e conduzido à Superintendência da Polícia Federal. O alvo já havia sido preso por estupro de vulnerável em 2009 e foi solto em 2017. Os agentes ainda apreenderam dois aparelhos celulares e um notebook, que serão periciados para verificar se há mais conteúdo relacionado ao crime. O investigado responderá pelos crimes de armazenamento e produção de imagens de abuso sexual infantojuvenil, previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente, além do possível crime de estupro de vulnerável.

A operação foi denominada Proteção em referência ao contínuo trabalho realizado pela Delegacia de Crimes Cibernéticos da Polícia Federal para proteger menores de abusos sexuais cometidos pela internet.

Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 10/05/2024/16:20:47

