Aeroporto Internacional de Belém deve receber mais de 49 mil passageiros no feriado do Dia do Trabalhador

Sob gestão da Norte da Amazônia Airports (NOA), o Aeroporto Internacional de Belém se prepara para receber um volume significativo de passageiros durante o feriado prolongado do Dia do Trabalhador. Entre os dias 1º e 4 de maio, a expectativa é de que 49 mil viajantes sejam atendidos pelo terminal paraense, considerando embarques, desembarques e conexões em 284 voos regulares.

A projeção indica crescimento de 30% na movimentação de viajantes em relação ao mesmo feriado em 2024, quando o terminal recebeu 37,7 mil passageiros. Durante o período, a previsão também é de 5 voos extras, sendo dois com para Natal (RN), dois para Recife (PE) e um para Santarém (PA).

Os dados reforçam o posicionamento estratégico do Aeroporto Júlio Cezar Ribeiro (Val-de-Cans) como o maior e mais importante equipamento aeroportuário da região norte do país, responsável por conectar a Amazônia a destinos em todas as regiões do Brasil e ao exterior.

De acordo com Marco Antônio Migliorini, diretor-presidente da NOA, o empreendimento vem recebendo significativos investimentos para atender, com cada vez mais comodidade e segurança, o aumento da demanda de viajantes. “O Aeroporto Internacional de Belém tem se destacado como peça-chave na mobilidade aérea da Amazônia. Os investimentos estruturais em andamento demonstram nosso compromisso com a excelência operacional e com o conforto dos passageiros, especialmente em momentos de alta demanda, como feriados prolongados e grandes eventos, garantindo uma operação eficiente para os próximos anos”, afirma.

Modernização para um novo patamar de conectividade

A fim de atender com eficiência o crescimento do fluxo de passageiros e elevar o padrão de atendimento, o Aeroporto Internacional de Belém está passando por uma robusta reestruturação promovida pela NOA, com investimentos na ordem de R$ 450 milhões.

O projeto contempla a ampliação em 2,7 vezes das áreas de embarque, a construção de dois novos mezaninos, a modernização do sistema de climatização, iluminação 100% LED e o uso exclusivo de fontes renováveis para abastecimento energético. A capacidade de embarque remoto será triplicada, e o saguão principal será completamente revitalizado, recebendo novas instalações sanitárias com acessibilidade.

Também está prevista a expansão da área comercial em 45%, com novos espaços para lojas, alimentação e serviços, além da implantação de salas VIP e facilidades voltadas à experiência do cliente.

Segundo Artur Thiago Costa, diretor financeiro da NOA, os avanços na área comercial têm como foco proporcionar mais conveniência e conforto ao público que transita pelo terminal. “A ampliação da área comercial reflete nosso compromisso em tornar o Aeroporto Internacional de Belém um centro de serviços cada vez mais completo. Queremos oferecer aos passageiros uma experiência que vá além do embarque e desembarque, com mais opções de compras, alimentação e descanso, sempre alinhadas aos padrões de excelência que norteiam nosso projeto de requalificação”, destaca.

No setor operacional, as melhorias incluem construção de um novo pátio de aeronaves, restauração de pavimentos, modernização do balizamento noturno e dos sistemas ALS (Approach Light Systems), além da implantação do PAPI (Precision Approach Path Indicator) nas cabeceiras 20 e 24.

OPERAÇÕES

O Aeroporto Internacional de Belém – Val-de-Cans atende voos regulares para os seguintes destinos:

Sudeste e Centro-Oeste:

Brasília (DF)

Belo Horizonte (MG)

Rio de Janeiro (RJ)

São Paulo (SP)

Campinas (SP)

Nordeste:

Recife (PE)

Natal (RN)

Fortaleza (CE)

São Luiz (MA)

Norte:

Manaus (AM)

Macapá (AP)

Santarém (PA)

Altamira (PA)

Monte Dourado (PA)

Porto de Moz (PA)

Carajás (PA)

Marabá (PA)

Breves (PA)

Paragominas (PA)

Tucuruí (PA)

Salinópolis (PA)

Internacionais:

Paramaribo (Suriname)

Caiena (Guiana Francesa)

Fort Lauderdale (EUA)

Miami (EUA) – A partir de 22/06

Lisboa (Portugal)

Sobre a Norte da Amazônia Airports (NOA)

A Norte da Amazônia Airports (NOA), uma empresa marcada pelo DNA de liderança e eficiência da Dix Empreendimentos e da Socicam, é responsável pela operação dos aeroportos internacionais de Belém-PA e de Macapá-AP.

