Influencers presos por Jogo do Tigrinho são libertados

Em dezembro de 2023, um grupo de influenciadores digitais do Pará foi alvo da operação “Truque de Mestre”, um caso que atraiu a atenção do público em Belém e ganhou destaque em todo o Brasil.

A Polícia Civil do Pará iniciou a operação para investigar influencers suspeitos de envolvimento em atividades relacionadas a jogos de azar, sobretudo o “Jogo do Tigrinho”. Os influenciadores detidos durante a operação tiveram suas prisões temporárias relaxadas pela Justiça.

O último a passar por audiência de custódia foi Lucas Lobo, que, embora tenha participado da audiência ontem, foi liberado somente na manhã desta quinta-feira (11). As informações foram dadas em primeira mão pelo repórter Wesley Costa, da RBATV.

Além de Lucas Lobo, as influenciadoras Mayara Borges, Ingrid Silva e Lorrany Almeida também foram beneficiadas pela decisão judicial, não sendo mais consideradas foragidas. O desfecho da operação “Truque de Mestre” destaca a repercussão e o desenrolar das investigações sobre influenciadores envolvidos em práticas relacionadas a jogos de azar na região.

