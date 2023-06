Irmã de Neymar leva fora ao vivo de Rodrygo, jogador da Seleção Brasileira

Em apresentação de leilão, Rafaella Santos levou fora ao vivo de Rodrygo, jogador da Seleção Brasileira (Foto: Reprodução/Twitter)

Rafaella Santos jogou uma indireta para o atacante, mas teve resposta inesperada.

Na última quinta-feira (22), o leilão do Instituto Projeto Neymar Jr, realizado pelo atacante do PSG, Neymar, foi um dos assuntos mais comentados na internet.

Além da primeira aparição de Bruna Biancardi e Neymar em público, o que mais chamou atenção foi o momento em que Rafaella Santos, irmã do craque, levou um fora após dar em cima de Rodrygo, jogador do Real Madrid e da Seleção Brasileira.

Enquanto apresentava um dos lotes a serem leiloados no evento, a influenciadora digital mandou uma indireta para o amigo do irmão, o que acabou dando errado.

“O lote 7, pai? Cadê o meu pai? Era o que eu tinha falado para você. É um cruzeiro dos sonhos no norte da Europa para duas pessoas. Quem sabe, futuramente, né, você possa ter um genro… Rodrygo”, diz.

Sem vergonha alguma de tentar algo com o atleta, Rafaella acabou sendo dispensada pelo jogador, que também é amigo do seu ex-namorado, Gabigol, atacante do Flamengo. “Me deixa fora disso”, respondeu Rodrygo.

Nas redes sociais, alguns internautas reagiram ao incidente e à roupa escolhida por Rafaella, considerada inadequada pelo público. “A pessoa tem todo dinheiro do mundo e decide ir assim”, comentou um seguidor. “kkkkkkk que mico”, disse outro internauta.

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 23/06/2023/20:21:43

