Saiba quem é a Influenciadora, Fernanda Campos, que teria se envolvido com Neymar

Mais uma vez uma Neymar Jr. se envolve em polêmicas e tem conversas expostas por uma mulher. O jogador, noivo de Bruna Biancardi, grávida do segundo filho do craque, recebeu uma série de mensagens após especulações de traição por parte do astro do futebol. A influenciadora digital Fernanda Campos é o nome no centro desses boatos.

Quem é Fernanda Campos?

Nascida em Carmo do Rio Claro, Minas Gerais, Fernanda Campos agora reside em São Paulo e tem a internet como sua principal plataforma de trabalho. Ela é uma presença constante nas redes sociais, principalmente no Instagram, onde reúne mais de 407 mil seguidores. Além de dicas de moda e beleza, ela também promove o seu curso “Método Mente Milionária” no qual fala do poder da lei da atração e ensina como usar a força da mente para atrair o que quiser. O curso está disponível em seu site, fercampos.com.br.

Polêmica com Neymar

Os rumores de um envolvimento entre Neymar e Fernanda Campos se intensificaram após a influenciadora compartilhar com a colunista Fábia Oliveira, do “Metrópolis”, prints de uma suposta conversa com o jogador. Ela afirmou para a jornalista que as mensagens teriam começado em novembro de 2022, antes da Copa do Mundo no Qatar e que o jogador teria dito que seu relacionamento com Bruna Biancardi estava oscilando.

As acusações despertaram a preocupação entre os fãs de Bruna Biancardi, que está grávida de quatro meses. Ainda não houve nenhuma declaração oficial do jogador ou de sua namorada sobre as acusações.

Neymar é pai de Davi Lucca, 11 anos, fruto de um relacionamento antigo do jogador com a influenciadora Carolina Dantas. Agora ele espera o segundo filho, fruto de seu envolvimento com a modelo e empresária Bruna Biancardi, com quem ele namora desde 2021. A assessoria de Neymar também não se manifestou sobre o caso.

