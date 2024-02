Irmãos de 8 e 12 anos ficam sozinhos trancados em casa e com fome após irmã sair para festa

Policiais militares entrando em casa para resgatar crianças abandonadas | Foto: Reprodução

Menina de oito anos e menino de 12 estavam trancados em uma casa sem comida.

Eles foram libertados pela PM e levados para casa de acolhimento em Araguaína.

Um adolescente e uma criança foram resgatados de uma casa após ficarem dois dias sozinhos, trancados e chorando de fome. Segundo a Polícia Militar, a responsável por eles era uma irmã mais velha que havia saído de casa para uma festa e não voltou.

O resgate dos menores aconteceu neste sábado (10) em uma casa no setor Vila Piauí, em Araguaína, depois de uma denúncia de abandono de incapaz.

Quando chegaram ao local os militares encontraram uma menina de oito anos e um menino de 12 anos. Os dois estavam chorando de fome e contaram que estavam sozinhos desde sexta-feira (9).

Conforme o relato, a mãe deles está em um hospital acompanhando outro filho que passou por uma cirurgia.

Os dois contaram à PM que ficaram em casa com uma irmã de 25 anos, mas ela supostamente saiu para uma festa e deixou eles trancados e sem comida.

Os policiais levaram os dois menores até uma lanchonete, onde foram alimentados. O Conselho Tutelar de Araguaína foi chamado e o conselheiro plantonista levou os irmãos até uma casa de acolhimento.

A jovem responsável pelos menores não foi localizada no momento do resgate. O caso foi registrado como abandono de incapaz e encaminhado para a Polícia Civil de Araguaína.

O Conselho Tutelar informou que a situação foi resolvida, mas por tratar-se de criança, o caso é sigiloso e informações não podem ser divulgadas.

Fonte: Por Patrício Reis, g1 Tocantins

