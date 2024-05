Idoso morre após desmaiar em agência bancária em Itaituba, Pará

(Foto: Reprodução)- Incidente ocorreu durante atendimento; autoridades investigam causa da morte.

Um incidente trágico ocorreu na manhã desta terça-feira (14) em uma agência bancária localizada na Rua Dr. Hugo de Mendonça, no centro comercial de Itaituba, no estado do Pará. José Figueiredo Amaral, 64 anos, natural de Rurópolis, encontrava-se na fila aguardando atendimento quando desmaiou repentinamente. Ele estava acompanhado por seu filho menor de idade.

Testemunhas relataram que o idoso começou a se sentir mal de forma súbita e, incapaz de se manter em pé, acabou deitando no chão da agência. Uma equipe do 7° Grupamento de Bombeiros Militar (GBM) foi acionada e ao chegar na agência constatou que o idoso já estava sem vida.

As autoridades policiais foram informadas sobre o ocorrido e a polícia científica foi chamada para realizar a remoção do corpo e investigar as circunstâncias exatas de sua morte. A comunidade local aguarda ansiosamente por respostas enquanto as autoridades seguem com as investigações.

