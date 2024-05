Suspeitos de participar da execução de policial penal em Belém são presos

Policial Penal foi morto a tiros dentro de carro em Belém. — Foto: Reprodução / Redes sociais

Jefferson Marques da Silva estava dentro de um carro quando foi alvo de quatro homens armados em duas motos.

A Polícia Civil (PC) prendeu nesta terça-feira (14) dois homens suspeitos de participarem da execução a tiros do policial penal Jefferson Marques da Silva, em Belém.

O crime ocorreu no dia 11 de abril deste ano, no bairro Mangueirão, enquanto Jefferson estava dentro de um carro. Ele foi alvo de quatro homens armados que estavam em duas motos.

A PC informou que deflagrou o operação ‘Escudo’ para cumprir um mandado de prisão temporária e 12 mandados de buscas domiciliares, além de coletar informações a respeito de todos os envolvidos no crime.

Durante a investigação, os agentes verificaram que um dos suspeitos, o qual respondia pelo mandado de prisão, teria auxiliado os criminosos, guardando as motos usadas na execução, fornecido abrigo aos executores e munições para tirar a vida do agente público.

De acordo com a PC, no momento da prisão do homem foram encontradas com ele 37 munições de pistola no mesmo calibre utilizado para executar o policial.

A operação também cumpriu buscas domiciliares em endereços de suspeitos de integrarem a facção criminosa que teria determinado o ataque contra Jefferson. Com um deles foi encontrado drogas, itens de tráfico, dinheiro em espécie e celulares.

Assim, segundo a corporação, o segundo homem foi preso durante a operação e está a disposição da Justiça.

