Itaituba-Casal é preso pelo crime de estupro de vulnerável contra criança de 11 anos,no garimpo São Domingos

Polícia Civil chegando no garimpo. (Foto: Arquivo/Plantão ) – Prisão ocorreu nesta terça-feira (19), no garimpo São Domingos região garimpeira do município de Itaituba.

O conselho tutelar do município, recebeu uma denúncia em que um idoso de 60 anos (padrasto) estaria abusando sexualmente de sua (enteada) menor das iniciais M.E.C de 11 anos no garimpo São Domingos região garimpeira do município de Itaituba, sudoeste do Pará.

Segundo informações, a mãe mesmo alertada da situação que vinha acontecendo não tomou nenhuma medida contra o ato.

A denúncia chegou ao conhecimento da Delegacia Especializada no Atendimento a Criança e ao Adolescente DEACA, onde um inquérito policial foi instaurado.

Conforme a policia, foi expedido um mandado de prisão preventiva ao dois, a qual foi dado cumprimento na manhã desta terça-feira 19 de setembro de 2023, por uma equipe da policia civil de Itaituba.

O idoso será transferido para o Centro de Recuperação Penal de Itaituba (CRRI) nesta quarta-feira (20), até que seja realizada a audiência de custódia, e a mulher permanece presa.

O casal irá responder pelo crime de estupro de vulnerável.

Fonte: Plantão 24horas News/ Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 21/09/2023/07:20:00

