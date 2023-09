“Vão todos pagar com a vida” diz nota de facção criminosa [CCA] sobre assassinos de criança em Miritituba; Leia na íntegra

A facção Comando Classe A, em nota enviada ao Giro, declara que integrantes do comando vermelho são os autores do atentado ocorrido na segunda (18); Facções são rivais de longa data. (Foto: Portal Giro).

INFORMATIVO DO COMANDO CLASSE 🅰️

Primeiramente um forte e sincero abraço a todos cidadão de Itaituba.

Nois do Comando Classe A do estado do Pará,não admitimos esse atos de crueldade com nenhuma pessoa inocente e que vem lutando e suando cada dia pra esta ganhando seu dinheiro suado e mantendo sua família pra estar dando o melhor que pode pra seus filhos.

Na data de ontem um integrante da facção (Comando Vermelho RL)veio esta tirando a vida de uma criança (Samuel ) de apenas 2 anos de idade , onde também tentou contra a vida de uma outra criança efetuando disparos de arma de fogo aonde a outra criança passa bem graça a Deus,mais a outra criança por nome Samuel não resistiu e veio a óbito.

Deixamos claro a toda a população, que onde nós pegar , essas almas sebosa vão todos pagar com sua vida quem apoia ou compactua com essas barbaridades ou qualquer um que vim estar fazendo o mau e ferir a ética do crime nunca vamos fechar os olhos pra ninguém pq nois somos o crime certo justo e correto,nós do Comando Classe A 331 já temos uma uma guerra travada com (CV RL), e cada dia nois vem se deparando com esse fato do (CV RL),aonde alguns meses atrás ocorreu um fato da mesma forma na Cidade de Marabá que um integrante do (CV RL) veio tira a vida de uma criança.

Deixamos todos ciente que nois somos o verdadeiro crime paraense e qualquer um que se sentir prejudicado por qualquer situação pode procurar nossa sintonia que estamos abertos a diálogo com quem quer fechar com o certo , nossos pêsames aos familiares do pequeno anjo Samuel e logo mais daremos uma resposta em cima de todos os envolvidos pois nossa lutar e incessante em cima de fazer prevalecer sempre o certo justo e correto.

ASS, SINTONIA FINAL

ASS,CONSELHO FINAL

Fonte:Portal Giro/ Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 21/09/2023/14:49:50

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...