Itaituba confirma mais um óbito por Covid-19 e chega a 118 mortes pela doença

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

óbitos no estado. On News

No Pará, os dados atualizados no último boletim, mostram 263.155 casos e 6.844

O número de pacientes recuperados é de 6.022 e duas pessoas continuam internadas. Ainda segundo o boletim, 1.575 casos estão sob suspeita e 710 pessoas permanecem em isolamento domiciliar. No Pará, os dados atualizados no último boletim, mostram 263.155 casos e 6.844

Com o novo caso, a cidade chegou a 118 mortes pela Covid-19. Sobre o paciente, o secretário de Saúde do município, Adriano Coutinho, informou que se trata de uma idosa de 86 anos. De acordo com o último boletim epidemiológico, mais um caso foi confirmado totalizando 6.852 pessoas infectadas.

You May Also Like