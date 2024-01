Itaituba e Santarém entre as 17 cidades do Pará que terá provas do Concurso Público Federal Unificado

(Foto:Divulgação) – O Concurso Público Nacional Unificado (Enem dos Concursos) anunciado pelo Governo Federal nesta quarta-feira,10 de janeiro de 2024, em 220 cidades do Brasil com 6.640 vagas, terá aplicação de provas em 17 cidades paraenses; confira abaixo.

As 17 cidades são: Altamira; Santarém; Ananindeua; Belém; Bragança; Breves; Cameta; Itaituba; Marabá; Monte Alegre; Oriximina; Paragominas; Parauapebas; Redenção; Santana do Araguaia; São Felix do Xingu; Tucuruí.



O concurso ofertará 6.640 vagas, distribuídas em 21 órgãos federais. As inscrições começam em 19 de janeiro e vão até 9 de fevereiro. Para se inscrever, o candidato precisa ter conta no Gov.br. A taxa de inscrição é de R$ 60 para nível médio e R$ 90 para vagas de nível superior.

A ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, concedeu uma entrevista coletiva na tarde desta quarta-feira (10/1) para apresentar os detalhes sobre o Concurso Nacional Unificado (CNU). O chamado ‘Enem dos Concursos’ teve o edital publicado em edição extra do Diário Oficial da União (DOU) — confira a integra da publicação.

Ao todo, são previstas 6,6 mil vagas para diversos cargos de atuação. As oportunidades serão distribuídas entre os 21 órgãos públicos participantes.

O governo federal espera receber de 2 a 3 milhões de inscrições. Ao todo, o concurso permitirá o ingresso de 6.640 novos servidores em 21 órgãos da Administração Federal.Os editais serão disponibilizados aqui.

Os resultados deverão ser divulgados em 30 de julho, com convocação dos servidores aprovados em agosto.

Veja reportagem do JN

