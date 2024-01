Com mais de 250 partos em 2023, Hospital de Castelo dos Sonhos se consolida como referência em obstetrícia, na região

(Foto: Divulgação) – Com mais de 250 partos em 2023, Hospital de Castelo dos Sonhos se consolida como referência em obstetrícia, em Altamira

Unidade é porta aberta para o atendimento de gestantes em trabalho de parto e oferta assistência para moradores da região de Altamira

O casal Gisele Pastana, 31 anos, e Edivan Oliveira, 30, iniciou o ano de 2024 da melhor forma: com a chegada do filho Everton Gael, que nasceu com 3 quilos e 700 gramas, medindo 55 centímetros, em parto realizado no Hospital Geral Público de Castelo dos Sonhos João Trevisan Sobrinho (HGPCS), localizado na região de Altamira, área de integração do Xingu.

“O plano inicial era o parto normal, mas tivemos que fazer a cesárea após a avaliação dos médicos. Mas tudo foi muito gratificante. Agradeço a toda equipe do hospital pelo atendimento e carinho. Fico muito feliz de estar com meu filho lindo nos braços, e o mais importante, com saúde”, comemorou Gisele.

Em 2023, a unidade realizou um total de 266 partos, sendo 189 cesáreas e mais 77 naturais – uma média de 22 por mês – e se consolidou como referência em obstetrícia para os moradores do distrito de Castelo dos Sonhos e também de Cachoeira da Serra e Vila Isol, localidades que ficam cerca de 1.100 km de distância da sede do município de Altamira.

O serviço de obstetrícia do hospital atende a regulação, mas também é porta aberta para as gestantes. “No serviço regulado, reservamos as cesáreas para os partos agendados, enquanto que no porta aberta atendemos tanto partos cesáreos quanto normais, na urgência e emergência. Pelo menos de oito a 12 dos partos que fazemos no mês são naturais, já que incentivamos nossas parturientes a realizar esse processo de forma mais humanizada”, explicou a gerente administrativa do hospital, Thaynar Costa Veras.

Os profissionais realizam todo o acompanhamento até o momento do parto. A humanização é um dos pilares da assistência ofertada pelo HGCPS em todo o período de gestação de uma nova vida.

“Para nós, é motivo de alegria ver os nossos pacientes satisfeitos. Nossas equipes buscam sempre realizar um atendimento humanizado e isso, sem sombra de dúvidas, tem um grande impacto positivo na saúde de toda a população desta região”, afirmou a supervisora de Enfermagem, Camila Lira.

“É com muito orgulho que hoje podemos dizer que somos referência no atendimento de obstetrícia e ginecologia de baixa e média complexidade. Isso tudo é graças à assistência eficiente e humanizada que é realizada pelos nossos profissionais capacitados e especializados. Tivemos um crescimento muito importante no número de partos em 2023 e a nossa expectativa é que esse número aumente ainda mais durante este ano”, ressaltou o diretor técnico da unidade, Douglas Rosa Nascimento.

Serviço: Em funcionamento desde julho de 2020, o Hospital de Castelo de Sonhos João Trevisan Sobrinho (HPCS) vem trazendo melhorias na área da saúde aos moradores do distrito e de localidades próximas. A unidade tem perfil de baixa complexidade e é restrita a internações de pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) referenciados pela Atenção Básica dos municípios.

O hospital também facilita o acesso aos serviços médicos para a população que vive à margem das rodovias BR-230 (Transamazônica) e BR-163 (Santarém-Cuiabá). Integrando a rede de saúde do governo do Estado, o Castelo de Sonhos é administrado pelo Instituto Social Mais Saúde (ISMS) em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa).

