Jailson brilha nos pênaltis, e América-MG avança aos grupos da Libertadores

(Foto:Reprodução) – O América-MG passou novamente pelo drama dos pênaltis na Copa ibertadores. Na noite de hoje (16), no Equador, diante do Barcelona de Guayaquil, o resultado do tempo regulamentar foi o mesmo em Belo Horizonte: 0 a 0.

Na disputa por pênaltis a equipe mineira contou com Jailson, que defendeu uma cobrança, e foi perfeito nas suas: venceu por 5 a 4 e conseguiu a inédita classificação à fase de grupos do torneio continental. (As informações são do UOL).

O destaque da partida foi o goleiro Jailson. Eleito o melhor jogador em ambos os confrontos pela Conmebol, o experiente arqueiro ainda brilhou ao longo dos 90 minutos, além da penalidade defendida.

Agora, o Coelho espera o sorteio da fase de grupos da Libertadores, que ocorrerá no dia 25 de março (sexta-feira), às 12h (horário de Brasília). O sorteio acontecerá cerca de uma semana após o término da terceira fase preliminar, que conta ainda com o Fluminense.

Palmeiras (atual campeão), Atlético-MG, Flamengo, Athletico-PR, Fortaleza, Corinthians e Red Bull Bragantino já estão garantidos nesta fase. Já o Barcelona, semifinalista da última edição, disputará a fase de grupos da Copa Sul-Americana.

Cronologia

O Barcelona foi ligeiramente melhor no primeiro tempo. A equipe da casa teve mais a bola e conseguiu pressionar no campo de ataque. O América-MG resistiu ao ímpeto inicial do adversário, melhorou ao decorrer dos 45 minutos iniciais e até chegou em contra-ataques, mas não conseguiu criar chances de tanto perigo.

Na segunda etapa, as ações foram mais equilibradas. O Barcelona não foi superior como na primeira etapa, e o América-MG cresceu, equilibrando as ações e ofereceu perigo ao gol de Burrai, principalmente na reta final da partida. Contudo, as equipes passaram em branco novamente e a disputa foi para os pênaltis.

Na disputa por pênaltis, os jogadores trocaram acertos nas três primeiras cobranças. Na quarta batida equatoriana, Jailson acertou o canto e defendeu a cobrança do lateral Quiñónez e colocou o América-MG em vantagem. Juninho Valoura acertou a última cobrança e colocou o Coelho na fase de grupos da Copa Libertadores.

Quem foi bem: Jailson

O experiente goleiro foi o motivo do América-MG não ter tomado gols no Equador. Sempre que solicitado, o camisa 42 correspondeu e fez, pelo menos, quatro defesas importantes para levar o jogo às penalidades.

Choro do herói

“Aguentamos o Barcelona, uma grande equipe. Dedico a vitória para a minha esposa, que não me deixou parar de jogar bola. Eu ia parar de jogar bola, ela não deixou, disse que Deus tinha grandes coisas para mim”, disse o goleiro aos prantos depois de ajudar o Coelho a garantir a classificação.

Quem foi mal: Everaldo

Destaque na fase anterior, o atacante pouco ajudou o Coelho diante do Barcelona. Não conseguiu se desprender da marcação nem levar vantagem nos duelos mano a mano contra os defensores adversários. Foi substituído no início do segundo tempo.

O jogo do América-MG: equilíbrio

A equipe brasileira foi melhor na sua segunda experiência internacional fora de casa. Conseguiu resistir ao calor da torcida e a pressão do time adversário dentro do campo. Ao longo da partida, se encontrou e fez uma partida justa para a qualidade do elenco que tem.

Susto inicial

Logo no primeiro minuto de jogo, Jailson mostrou sua importância. Em cobrança de falta de Castillo, o goleiro fez ótima defesa e salvou a bola em cima da linha. A equipe da casa dominou as primeiras ações do jogo e ainda teve outra chance na cabeceada de Cortez.

América-MG um pouco mais ambientado

Após a pressão inicial, o clube mineiro conseguiu se postar melhor em campo. Defendendo melhor, o Alviverde tentou ter a posse de bola e para ameaçar os donos da casa. O Coelho assustou o adversário quando, após lançamento longo de Alê, Wellington Paulista ajeitou para Everaldo perder um gol cara a cara — o lance foi anulado por um impedimento (mal) marcado.

Jogo equilibrado

Ao decorrer do primeiro tempo, as equipes alternaram momentos de domínio e chances de gol. Pelo lado brasileiro, Wellington Paulista finalizou de fora da área, mas a bola passou ao lado do gol. Os anfitriões incomodaram com forte finalização de Sosa, que obrigou Jailson a espalmar bola para escanteio. Pouco depois, Piñatares não conseguiu aproveitar falha defensiva de Iago Maidana.

Reinício diferente

O começo da segunda etapa apresentou o mesmo panorama de boa parte do primeiro tempo. O América-MG conseguiu evitar a pressão inicial do Barcelona e até incomodou ofensivamente. Mais sólido defensivamente, não sofreu a pressão inicial dos mandantes.

Jailson de novo!

O Coelho foi melhor nos 15 minutos iniciais da segunda etapa. Após lançamento longo, Maidana não conseguiu cortar a bola e Martínez finalizou com força, de dentro da área. O goleiro americano fez linda defesa e garantiu a sequência do zero no placar. Depois, o veterano camisa 42 saiu do gol para interceptar cruzamento rasteiro na área americana.

Jogo tenso

O desenrolar da segunda etapa foi nervoso. Com o jogo empatado e a decisão indo para os pênaltis, o passar do tempo deixou as equipes ansiosas e viu-se muitos erros de passe e faltas cometidas. O Barcelona perdeu excelente chance com Molina, completando escanteio de cabeça. Alê, de cabeça, e Zé Ricardo, de fora da área, perderam boas chances para o Coelho.

FICHA TÉCNICA:

BARCELONA-EQU 0 (4) x (5) 0 AMÉRICA-MG

Competição: Copa Libertadores, terceira fase preliminar

Local: Monumental Isidro Romero Carbo, em Guayaquil (EQU)

Dia: 15 de março de 2022, terça-feira

Horário: 21h30 (Brasília)

Árbitro: Patricio Lostau (ARG)

Assistentes: Ezequiel Brailovsky (ARG) e Gabriel Chade (ARG)

Quarto árbitro: Nicolas Gallo (COL)

Cartões amarelos: Preciado (BSC); Éder (AMG), Lucas Kal (AMG), Índio Ramírez (AMG)

BARCELONA: Burrai; Byron Castillo, Sosa, Rodríguez, Quiñonez; Piñatares, Leonai Souza (Molina), Gabi Gortez (Damian Díaz); Erik Castillo (Preciado), Martínez e Mastriani (Garcés). Técnico: Jorge Célico

AMÉRICA-MG: Jailson; Patric, Iago Maidana, Éder, Marlon; Lucas Kal (Índio Ramirez), Juninho (Juninho Valoura), Alê (Zé Ricardo); Pedrinho (Conti), Everaldo (Felipe Azevedo) e Wellington Paulista. Técnico: Marquinhos Santos

Jornal Folha do Progresso em 16/03/2022/09:22:25

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...