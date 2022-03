Atlético de Madri se segura e elimina United da Champions com gol de Lodi

(Foto:Reprodução) – A tradicional retranca de Diego Simeone voltou a dar resultado hoje (15), na vitória por 1 a 0 que classificou o Atlético de Madri e eliminou da Liga dos Campeões o Manchester United de Cristiano Ronaldo e cia.

O lateral esquerdo brasileiro Renan Lodi foi o autor do gol que sacramentou a eliminação do clube inglês em Old Trafford.

Classificado, o Atlético de Madri agora aguarda o sorteio para conhecer seu próximo adversário e tentar passar das quartas de final da Champions pela primeira vez desde 2017. (As informações são do UOL, em São Paulo).

O time volta a campo às 17 horas (de Brasília) deste sábado (19), quando visita o Rayo Vallecano pelo Espanhol. Já o Manchester United pega o Leicester no próximo dia 2, pelo Campeonato Inglês, último torneio que lhe resta nesta temporada.

Como foi o jogo

O United começou mais insinuante, com uma postura ofensiva e dominante poucas vezes vista recentemente. Elanga quase abriu o placar duas vezes: primeiro dividiu uma bola aérea perigosa com Oblak, depois completou cruzamento de Bruno Fernandes e acertou a cabeça do goleiro. O problema do time inglês foi cometer erros que não poderia.

A primeira chegada do Atlético foi com De Paul, que exigiu grande defesa de De Gea. Depois Llorente recebeu nas costas de Alex Telles e cruzou para João Felix abrir o placar, em lance anulado por impedimento, mas que serviu de prenúncio do 1 a 0: minutos depois, aos 40, Griezmann fez cruzamento preciso para Renan Lodi entrar na segunda trave e completar sozinho.

Em desvantagem, o United se lançou ao ataque no segundo tempo e pressionou de todo jeito: Elanga, de novo, finalizou com perigo rente à trave aos 2 minutos; depois Sancho recebeu livre na área, mas bateu por cima. Por fim, Oblak fez ótima defesa em cabeceio de Varane. Insistente, mas sem muita criatividade, o time inglês parou na retranca do Atlético e acabou eliminado.

Jornal Folha do Progresso em 16/03/2022/09:08:50

