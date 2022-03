Vinicius é o oitavo eliminado no paredão do ‘BBB22’, com 55,87% dos votos

Vyni no ‘BBB22’ — Foto: Reprodução/Globo

Vyni disputava permanência na casa com Gustavo (39%,51%) e Pedro Scooby (4,62%).

Vinicius, o Vyni, foi o oitavo eliminado no paredão do “Big Brother Brasil 22”, com com 55,87% dos votos. A disputa pela eliminação do “BBB22” desta terça-feira (15) tinha ainda Gustavo (39%,51%) e Pedro Scooby (4,62%). (As informações são do G1).

O paredão foi formado neste domingo (13). Gustavo foi escolhido por Eliezer, que tinha sido vetado da prova do líder na quinta-feira (10).

Com direito de um contragolpe, o paranaense indicou Vyni. Pedro Scooby completou a disputa por indicação do líder da semana, Lucas.

Douglas Silva, o mais votado da casa, conseguiu escapar na prova bate-volta.

Jornal Folha do Progresso em 16/03/2022/09:29:18

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...