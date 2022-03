Jair Bolsonaro deixa hospital após sentir desconforto

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

A agenda de Bolsonaro prevê uma viagem a Ponta Porã (MS) na manhã de hoje, mas ainda não há definição se os compromissos serão mantidos após o mal-estar. (As informações são do istoe.com)

O comboio oficial de transporte da presidência da República deixou o HFA por volta das 6h25 rumo ao Palácio do Alvorada, residência oficial de Bolsonaro. Na segunda-feira (28), Bolsonaro se dirigia a um evento do Republicanos, partido da base de apoio ao governo, quando precisou ir para o hospital.

