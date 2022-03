Homicida é preso durante Operação Sob Pressão em Rurópolis

(Foto:Reprodução) – O homem identificado como Luiz Paulo Ribeiro, 57 anos, natural do Estado do Piauí, foi preso na manhã de segunda-feira (28), por posse irregular de arma de fogo, munições e violência doméstica, em Rurópolis.

A prisão ocorreu durante a Operação “Sob Pressão” deflagrada pela Polícia Civil de Rurópolis ao comando do delegado Ariosnaldo da Silva Vital Filho e supervisão da Superintendência do Tapajós sob o comando do delegado Vicente Gomes.(Com informações da Polícia Civil).

Segundo o delegado de Polícia Civil Dr. Ariosnaldo da Silva Vital Filho, a vítima, sua ex -companheira, o denunciou por crime de ameaça e violência doméstica. Conforme relatos, o suspeito perseguia e tentava extorqui-la, exigindo que a entregasse dinheiro, pois pretendia fugir para o Estado de origem.

De posse do mandado de busca e apreensão, as autoridades policiais juntamente com uma equipe de policiais civis se dirigiram à residência do suspeito. No local encontraram uma arma de fogo do tipo espingarda e munições, dando imediata voz de prisão ao possuidor.

Na delegacia Luiz Paulo Ribeiro negou as acusações, porém confirmou que responde por dois crimes de homicídio em Santarém. O acusado encontra-se preso à disposição da Justiça.

Jornal Folha do Progresso em 29/03/2022/08:38:43

