Enfermeiro resgata Mega da Virada após dica de paciente

O profissional recebeu o conselho de um paciente para que conferisse o jogo que havia feito ano passado, e descobriu que ganhou R$ 919

Claudinei Pereira dos Santos, de 31 anos, que trabalha como enfermeiro em Campinas, São Paulo, descobriu que ganhou na Mega da Virada após a insistência de um paciente para que ele conferisse o resultado do jogo.

De acordo com informações do Metrópoles, o profissional da área da saúde ganhou R$ 919 e descobriu isso no último domingo (28), faltando apenas quatro dias para encerrar o prazo final para sacar o valor. Claudinei dos Santos contou que fez 20 jogos na Mega da Virada.

O paciente Rogério Maria, de 51 anos, que trabalha como analista de sistemas e foi responsável por insistir que o enfermeiro olhasse o resultado, também ganhou na mega da virada ano passado.

