Danilo Gentili e Tierry saem no soco por causa de Gabi Martins

Por essa ninguém esperava, os espectadores do programa ficaram assustados com o ocorrido

Tierry foi convidado para o programa The Noite nesta quinta-feira (27), mas Danilo Gentili não gostou nada disso e recebeu o cantor aos socos. A produção também entrou na briga e foi um show de pancadaria.

O sertanejo e Danilo partiram para agressão por causa de Gabi Martins, ex-affair do apresentador e hoje em dia namorada do dono do hit “Rita”. (As informações são do SBT)

Veja o quebra pau!

Jornal Folha do Progresso em 03/01/2022/10:25:4910:25:50

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...