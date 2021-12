Jogador de 43 anos morre durante partida de futebol no campo Marrecão em Santarém

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

O corpo de Pelado foi sepultado na tarde desta quinta (9) no cemitério da comunidade São Brás, na região do Eixo Forte.

Posteriormente, ele saiu de campo e sentou no banco, quando inesperadamente virou e caiu. Outras pessoas que estavam no local tentaram acudir. Ele foi levado para a Unidade Básica de Saúde (UBS) da Nova República, onde foi constatado o óbito.

Um jogador de 43 anos morreu durante uma partida de futebol no campo Marrecão em Santarém, no oeste do Pará. O caso aconteceu na quarta (8).

