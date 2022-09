Corinthians cede empate ao Inter na Arena e perde chance de encostar no líder Palmeiras

Corinthians e Internacional travaram um grande jogo neste domingo. Pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, as equipes empataram por 2 a 2 na Neo Química Arena. Balbuena e Yuri Alberto marcaram para os mandantes, enquanto Alemão e Alan Patrick fizeram para os visitantes.

Com o resultado, o Timão desperdiçou uma boa chance de encostar no líder Palmeiras. O Alvinegro está em terceiro, com 43 pontos, oito a menos que o líder Verdão, que ficou no empate de 2 a 2 com o RB Bragantino, fora de casa, no sábado. Já o Colorado aparece em quarto, também com 43.

O Corinthians volta a campo agora no próximo domingo, às 16 horas (de Brasília), quando visita o São Paulo, pela 26ª rodada do Brasileirão. Já o Inter recebe o Cuiabá, no sábado, às 16h30. (Com informações Gazeta Esportiva – Foto: assessoria/arquivo).

Jornal Folha do Progresso em 05/09/2022

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...