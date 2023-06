Jogo do River Plate é suspenso por morte de torcedor

A partida contra o Defensa y Justicia, válida pela 19ª rodada do Campeonato Argentino, estava sendo disputada no estádio Monumental, em Buenos Aires.

ma partida do Campeonato Argentino foi interrompida no último sábado (3) por causa de um incidente trágico no estádio Monumental de Nuñez, em Buenos Aires. O jogo entre River Plate e Defensa y Justicia estava empatado em 0 a 0 quando o árbitro Fernando Rapallini decidiu suspender o confronto aos 25 minutos do primeiro tempo.

Um torcedor do time da casa caiu de uma das arquibancadas mais altas do setor Sívori e morreu na hora.

O River Plate informou em comunicado oficial que o torcedor se jogou no vazio e que não houve intervenção de terceiros nem situação de violência nas arquibancadas ou em seu entorno. O clube também disse que o setor onde ocorreu o fato estava com 90% de sua capacidade e que o estádio foi evacuado após 30 minutos. As autoridades estão investigando o caso e o Ministério Público ordenou o fechamento da galeria por 24 horas para coleta de provas.

O Defensa y Justicia manifestou suas condolências à família do falecido, à instituição e a todos os seus simpatizantes.

O jogo suspenso era válido pela 19ª rodada do Campeonato Argentino, no qual o River ocupa a quarta posição e o Defensa, a décima primeira. Ainda não há data definida para a realização dos minutos restantes da partida.

O estádio Monumental de Nuñez é o maior da América do Sul e pode receber até 83,2 mil torcedores. O River Plate fez obras recentes para ampliar a capacidade do local e inaugurou novos setores em fevereiro.

Apraça esportiva será palco na próxima quarta-feira (7) do duelo entre River Plate e Fluminense, pela quinta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. O time brasileiro lidera o Grupo D, com 9 pontos, enquanto os argentinos estão na última colocação, com 4 pontos.

