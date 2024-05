Sefa apreende 6 veículos em Novo Progresso e 646 pares de calçados durante fiscalização no Pará

(Foto: Divulgação) – Sefa apreende 6 veículos e 646 pares de calçados durante fiscalização no Pará

notas fiscal apresentava como origem da mercadoria Sinop (MT) com destino a Sinop, porém a carga estava entrando no Pará

Fiscalização da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa) realizada no dia 06/05 pela Coordenação de controle de mercadorias em trânsito de Serra do Cachimbo, lotados na Coordenação de Controle de Mercadorias em Trânsito de Serra do Cachimbo, na Br163, Km-785, em Novo Progresso, sul do Pará, apreendeu seis veículos automotores que viajavam sem nota fiscal. Valor das Mercadorias é de R$ 1.027.666,37.

“O caminhão cegonha transportava duas caminhonetes, um quadriciclo e três carros populares. A notas fiscal apresentava como origem da mercadoria Sinop (MT) com destino a Sinop, porém a carga estava entrando no Pará. Após a fiscalização solicitar notas fiscais dos veículos foi dito que os referidos veículos seriam para uma exposição em Novo Progresso de uma instituição financeira, mas não apresentaram notas fiscais que confirmasse tal operação. Também não encontramos nenhuma autorização do estado do Pará para a referida exposição”, contou o coordenador da unidade da Sefa em Cachimbo, Roberto Mota. O documento fiscal foi desconsiderado e emitido um Termo de Apreensão e Depósito (TAD) no valor de R$ 129.485,97, referente a ICMS e multa.

Calçados – Na Rodovia PA-441 – km 38, na fronteira entre Pará e Tocantins, a equipe de fiscalização da Coordenação de controle de mercadorias em trânsito da Sefa no Araguaia apreendeu 646 pares de calçados falsificados, mercadoria avaliada em R$ 96.900,00. A apreensão ocorreu no dia 06/05 no posto fiscal de Barreira de Campo. O veículo estava indo de Minas Gerais para Belém, PA, e Manaus, AM.

“O condutor apresentou documentação fiscal das mercadorias, mas uma delas chamou atenção por conter tênis com valores bem abaixo dos praticados no mercado. Após uma conferência física das mercadorias, foi constatado que eram tênis supostamente falsificados de grandes marcas do mercado. Os fardos foram descarregados e levados para o posto fiscal de Conceição do Araguaia para a contagem da mercadoria e armazenamento seguro, com o apoio Polícia Militar do Estado do Pará, que acompanhou e escoltou a mercadoria durante todo o transporte”, informou o coordenador da unidade, Cicinato Oliveira.

As amostras foram enviadas para o Grupo de Proteção à Marca (BPG), que constatou, através de laudos oficiais, que se tratava de produtos contrafeitos. Foi emitido um Termo de Apreensão e Depósito no valor de R$ 25.775,40.

Fonte: e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 08/05/2024/06:31:56

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...