Em meio a tragédia no RS, homem é preso suspeito de estuprar criança resgatada em abrigo no Rio Grande do Sul

(Foto :Reprodução / CNN Brasil)- Menina de 6 anos foi resgatada das enchentes e estava temporariamente desacompanhada dos responsáveis; há outros casos de abuso em investigação.

Um homem foi preso nesta quarta-feira (8) suspeito de estuprar uma menina de seis anos em um abrigo improvisado por conta das enchentes no Rio Grande do Sul. O caso aconteceu em Viamão, a 22 km de Porto Alegre.

A vítima, uma menina de apenas 6 anos, teria sido resgatada das enchentes e chegou ao abrigo sem os responsáveis. Segundo a Polícia Civil, não se tratava de abrigo oficial, e sim uma chácara improvisada para abrigar os resgatados. A menina deixou o local, que estava sem água e luz. Ao reencontrar a mãe, ela reclamou de dores e contou sobre o abuso.

A delegada Marina Dillenburg, da Delegacia da Mulher de Viamão, contou à Itatiaia que está investigando se há outras vítimas do acusado. Os casos são investigados em meio a tragédia que atinge o estado, que já registrou 100 mortes por conta das enchentes da última semana.

O delegado de São Leopoldo, município próximo a Viamão, também afirmou que há outros de abuso em investigação.

O Conselho Estadual dos Direitos da Mulher do RS informou que procurou o Ministério das Mulheres para fazer denúncias e pedir medidas como enfoque de gênero nos protocolos de resgate e doações de itens de higiene.

Fonte: Portal Itatiaia e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 08/05/2024/18:20:23

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...