Senac abre processo seletivo. Salários chegam a R$ 5,1 mil

O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial no Pará (Senac/Pará) está com inscrições abertas para Processo de Recrutamento e Seleção.

O processo tem como objetivo selecionar candidatos para o preenchimento de vagas em Marabá e Parauapebas, sudeste do Pará. As inscrições iniciaram no último dia 3 e terminam nesta quinta-feira (9), com exceção para o cargo de instrutor em Marabá, que ficará aberto até o próximo dia 12.

Os salários chegam a R$ 5.154,14, além dos benefícios de Plano de Saúde; Ticket Alimentação e Seguro de Vida.

As inscrições estão sendo feitas pelo site do SENAC, através do preenchimento do modelo de currículo e ficha de inscrição constante no site do SENAC/PA: www.pa.senac.br (Trabalhe Conosco).

CONFIRA OS CARGOS POR REGIÃO:

MARABÁ

Instrutor (ADMINISTRAÇÃO)

Pré–requisito: Ensino Superior de Bacharelado em Administração ou Tecnólogo em Gestão.

Preferencialmente pós-graduação em área da administração, gestão ou na área educacional, fornecida por Instituição de Ensino reconhecida pelo Ministério da

Educação;

Experiência profissional mínima comprovada de seis meses na área de Gestão Empresarial;

Preferencialmente experiência como Docente;

Apresentar Registro no Conselho Regional de sua formação superior, quando houver;

Desejável domínio de programas informatizados e ferramentas educacionais;

Disponibilidade para viagens

Assistente de Administração:

Pré–requisito ter ensino médio completo:

Experiência comprovada de no mínimo seis meses na área de atendimento ao público (presencial e telefônico) e/ou rotinas administrativas;

Preferencialmente Experiência na área Educacional: secretaria, apoio pedagógico, oferta de cursos.

Desejável experiência com vendas de produtos e serviços.

Desejáveis cursos de qualificação na área Administrativa e afins;

Domínio em programas e sistemas informatizados, pacote Office (Windows, Word, Excel, Power point e internet);

Residir em Marabá

Assessor Técnico I (Pedagogia ou qualquer licenciatura):

Pré–requisito ter: Nível superior completo em Pedagogia ou qualquer Licenciatura desde que possua Pós-graduação nas áreas de

Gestão/Coordenação/Supervisão/Orientação Escolar;

Experiência mínima de seis meses comprovada em ambiente escolar;

Conhecimentos Básicos em Informática (Windows, Word, Excel, Power Point e Internet);

Possuir habilidade no uso de tecnologias educacionais;

Residir em Marabá;

Disponibilidade para viagens.

PARAUAPEBAS

Assistente de Administração:

Pré-requisitos: Ensino Médio Completo; 06/05/2024;

Experiência comprovada de no mínimo 06 (seis) meses na área de atendimento ao público (presencial e telefônico) e/ou rotinas administrativas;

Preferencialmente Experiência na área Educacional: secretaria, apoio pedagógico, oferta de cursos;

Desejável experiência com vendas de produtos e serviços;

Desejáveis cursos de qualificação na área Administrativa e afins;

Domínio em programas e sistemas informatizados, pacote Office (Windows, Word, Excel, Power point e internet)

Instrutor (Beleza):

Ensino Médio completo ou Ensino Superior em qualquer área de formação;

Necessário formação em Curso de Cabeleireiro com Carga Horária mínima de 160h;

Experiência profissional mínima comprovada de 06 (seis) meses na profissão de cabeleireiro, com aptidão em cortes masculinos/femininos e barbearia;

Preferencialmente experiência como docente na Educação Profissional;

Desejável domínio de programas informatizados e ferramentas educacionais;

Disponibilidade para viagens.

ETAPAS DO PROCESSO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

O processo de Recrutamento e Seleção se dará de acordo com as seguintes etapas:

Etapa 1 – Inscrição

Etapa 2 – Análise Curricular

Etapa 3 – Prova de Conhecimento

Etapa 4 – Dinâmica de Grupo (quando houver)

Etapa 5 – Avaliação Individual

Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 08/05/2024/19:37:45

