‘Jogo do Tigrinho’: influenciadora de jogos de azar volta a ser presa no Pará

Foto: Reprodução | A influencer de jogos de azar, Noelle Araújo, voltou a ser presa pela Polícia Civil após descumprir medidas cautelares judiciais, em Belém, na capital do Pará. O caso foi divulgado nesta sexta-feira (9).

Segundo a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), a influenciadora está sob custódia e à disposição da Justiça. O cumprimento do mandado de prisão expedido pela Justiça ocorreu na quinta-feira (8).

A Polícia Civil, no entanto, não detalhou quais medidas cautelares a influenciadora descumpriu. O g1 entrou em contato com a defesa de Noelle e aguardava retorno até a publicação deste material.

Noelle Araújo foi um dos alvos da operação “Truque de Mestre”, realizada em dezembro de 2023, que investigava esquema de jogos de azar, conhecido como o “Jogo do Tigrinho”.

Na época, a influenciadora foi apontada pelos crimes de estelionato, associação criminosa, lavagem de dinheiro e crime contra o consumidor no Pará.

A oferta de apostas como o Tigrinho em formato online agora é permitida, mas seguindo regras e seguem proibidas em formato físico.

Quem é Noelle Araújo?

A influenciadora iniciou a fama nas redes sociais ao compartilhar o dia-a-dia como garota de programa. Atualmente, o perfil de Noelle conta com mais de 200 mil seguidores

A paraense morava em São Paulo e ostentava pelo Instagram os ganhos com serviços sexuais. Em 2023, passou a trabalhar apenas com a divulgação de jogos de azar e chegou a organizar diversos eventos de lançamento das plataformas.

Legalização dos jogos de azar

No último dia 31 de julho, o Ministério da Fazenda publicou uma portaria que definiu regras para caça-níqueis (slots), jogos de colisão (crash), roletas, blackjack, dados e outras modalidades de apostas online.

A oferta desse tipo de aposta em formato físico segue proibida, embora as empresas possam realizar eventos ao vivo, conduzidos por atendentes, como crupiês, para a realização de apostas online.

A portaria cria regras para que as plataformas de apostas sediadas no Brasil e autorizadas pela pasta possam oferecer jogos on-line, como o Fortune Tiger (conhecido popularmente como jogo do tigrinho) e o jogo do aviãozinho (um dos tipos de crash).

Sobre a Operação

Intitulada “Truque de Mestre”, a operação prendeu um grupo de influenciadores que ganhavam dinheiro para incentivar os seguidores a fazerem apostas em plataformas de jogos de azar, na época, ilegais no Brasil.

Alguns compraram casas de luxo em condomínios de Belém e veículos importados. E ainda segundo a Polícia, a movimentação financeira de um dos investigados chegou a mais de R$ 20 milhões.

De acordo com as investigações, o esquema junto aos influenciadores funcionava deste modo: a cada 100 “aliciados”, cada influenciador recebia R$ 1 mil.

O caso veio a público depois que uma vítima compareceu à Seccional do Comércio, na capital paraense, e relatou que perdeu R$ 15 mil.

De acordo com a vítima, ela teria ganho R$ 400 mil no jogo mas, ao tentar sacar o valor, foi bloqueada no site de apostas.

