Adolescente denuncia abusos sexuais de padrasto e mãe é presa ao tentar fugir com drogas em Santarém

Diante do flagrante, a suspeita e a materialidade do crime foram conduzidas para 16ª Seccional Urbana de Polícia Civil. Na manhã desta sexta-feira (9), Zenilce Lima foi transferida para o Complexo Penitenciário de Santarém.

Os militares ao chegarem no endereço apontado, avistaram Zenilce Lima. Ela tentou fugir do local pela lateral da residência, deixando parte do entorpecentes cair. Já o padrasto não foi localizado e nem capturado até o fechamento desta reportagem.

Alegou também que a mãe, Zenilce Lima Soares, era conivente com os abusos. O blogueiro, ao tomar conhecimento da gravidade do caso, repassou a denúncia à polícia.

Foto: Reprodução | Na noite de quinta-feira (8), uma operação conjunta do 35° e 3° BPM foi deflagrada com o intuito de resguardar a integridade física de uma adolescente de 14 anos que estaria sofrendo abusos sexuais pelo seu padrasto identificado como Diesso Santos de Castro.

